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Survivor'da kim elendi?

Survivor'da kim elendi bu akşam yapılan ada konseyi ile belirlendi

08 Haziran 2016 03:26

Survivor 2016’da bu akşam eleme heyecanı vardı. Survivor adasında iki eleme adayı belirlendi; Serkay ve Efecan. Dün akşam oynanan dokunulmazlık yarışmasını kaybeden Gönüllüler’den Serkay’dan sonra Efecan 2. eleme adayı olarak belirlendi.

 

Survivor'da kim elendi?

 

Survivor’da eleme heyecanın yaşandığı 7 Haziran akşamında yarışmaya veda eden isim belli oldu. Gönüllüler takımından Survivor 2016’ya veda eden isim Efecan oldu.

Yarışmacının sunucusu Acun Ilıcalı, Efecan’ın ismini açıklamasının ardından Efecan, “Açıklanacak iki sonuç da benim için üzüntü olacaktı. Muhteşem bir aile edindim burada ve benim için çok güzel oldu. Şu an şaka gibi ya Survivor benim için bitti. Dışarıdan onlar için desteğim devam edecek" dedi.

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