Survivor'da Kıbrıs finalinde yarışacak ikinci isim de belli oldu

Survivor All Star’da Hilmi Cem büyük finalde Kıbrıs’ta olacak. Survivor’da dün akşam büyük final yarışı vardı. Hilmi Cem Kıbrıs’taki büyük finale gitmeye hak kazandı. Hilmicem de Survivor’ın başından beri arkadaş olduğu Turabi ile beraber Kuzey Kıbrıs’taki 4 final koltuğundan 2’sini kaptılar.

Zorlu parkurda ilk elenen isim Merve Aydın oldu. Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kaybeden yarışmacıları artık çok önemli bir dokunulmazlık oyunu bekliyor. Yarınki dokunulmazlık oyununu kazanan Kıbrıs'a gidebilecek.

Dokunulmazlık oyununu Hilmi Cem kazandı

Survivor All Star artık bireysele döndü. Dokunulmazlık oyununu kazanan Hilmi Cem Kıbrıs’taki büyük finale gitmeye hak kazandı. Kalan üç yarışmacı ve bir dokunulmazlık oyunu var. Kıbrıs’a ise sadece dört kişi gidebilecek. Turabi haftalar önce Kıbrıs’a gitmeyi garantilemişti. Bugün de Hilmi Cem Kıbrıs’ı garantiledi. Merve Aydın, Hasan ve Begüm Kıbrıs’a gitmek için mücadele etmeye devam edecek.

Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunları bireysele döndü. Ve bireysel ilk dokunulmazlık o yununu Hilmi Cem kazandı. Elenen ilk isim Merve Aydın oldu. Çok iyi başlayan Begüm ise sonunu getiremedi. Dokunulmazlık oyunu finalinde Hasan ile Hilmi Cem yarıştı. Dokunulmazlık kolyesinin sahibi Hilmi Cem oldu.

Survıvor'da tek dokunulmazlık kaldı

Büyük final için tek bir dokunulmazlık oyunu kaldı. Yarınki dokunulmazlık oyununu kazanan bir isim daha Kıbrıs'a gitmeyi garantileyecek. Kazanamayan iki isim SMS oylamasına çıkacak ve burada bir isim daha Survivor All Star'a veda edecek.