Ev kadınlarından RTÜK'e şikâyet: Pascal pornografik görüntü veriyor, Turabi diskalifiye edilmeli

"Survivor" programında "yarışmacıların sürekli argo ve şiddet içeren sözlerinin kişilik haklarını zedeleyici boyuta ulaşarak rekabetin psikolojik saldırıya dönüşmesi" iddiasıyla RTÜK'e vatandaşlardan şikâyet yağdı. Nouma'nın "çıplaklığın ötesinde pornografi boyutundaki giyim tarzının ahlaki açıdan uygun olmadığı" iddiası en yoğun şikayet alan konular arasında.

Şikayetler arasında Turabi karakterinin acilen uyarılması ya da yapımcı tarafından bir an önce diskalifiye edilmesinin genç nesillerin kişisel ve ruhsal gelişimlerini korumak açısından önemli olduğu" şeklindeki ifadeler, vatandaşların sıkça yaptığı dile getirdiği de yer aldı.

RTÜK'e geçen ay en fazla şikayet ev hanımı ve öğrencilerden geldi. "Survivor" programında "yarışmacıların sürekli argo ve şiddet içeren sözlerinin kişilik haklarını zedeleyici boyuta ulaşarak rekabetin psikolojik saldırıya dönüşmesi" vatandaşların tepkisine neden oldu. İzleyiciler, Pascal Nouma'nın "çıplaklığın ötesinde pornografi boyutundaki giyim tarzının ahlaki açıdan uygun olmadığı" ve programın "18+ yaş uyarısıyla verilmesi gerektiğini" ifade etti. RTÜK'ten alınan bilgiye göre, geçen ay kuruma yayınlar hakkında yapılan bildirimler, bir önceki aya oranla yüzde 38 artarak 9 bin 225 oldu.

Nouma'ya tepki

Mayıs ayında en fazla bildirim alan kanal, 2 bin 34 ile TV 8 oldu. Kanalın ilk sırada yer almasına bin 110 bildirim ile "Survivor" programı neden oldu. Kanallara göre vatandaş bildirim sayısında önceki aya kıyasla yüzde 38 artıs gerçekleşti. TV 8'deki "İşte Benim Stilim" programı da izleyicinin tepkisini çekti. Show TV'de 'Bu Tarz Benim" ve "Evleneceksen Gel" programları izleyicinin şikayetine konu olurken diziler kategorisinde ise Kanal D'deki "Kurtlar Vadisi" ve "Poyraz Karayel" ön plana çıktı.

"Survivor" programına yönelik "yarışma formatının amacından uzaklaşarak kurgu üzerine devam etmesi", "yarışmacıların Türk aile yapısı gelenek ve göreneklerine aykırı, etik olmayan davranışlar sergilemesi" ve "yarışmacıların sürekli argo ve şiddet içeren sözlerinin kişilik haklarını zedeleyici boyuta ulaşarak rekabetin psikolojik saldırıya dönüşmesi" şeklindeki izleyici şikayetleri dikkat çekiyor.

Özellikle Yarışmacı Pascal Nouma'nın "çıplaklığın ötesinde pornografi boyutundaki giyim tarzının ahlaki açıdan uygun olmadığı", programın "18+ yaş uyarısıyla verilmesi gerektiği" ve "Turabi karakterinin acilen uyarılması ya da yapımcı tarafından bir an önce diskalifiye edilmesinin genç nesillerin kişisel ve ruhsal gelişimlerini korumak açısından önemli olduğu" şeklindeki ifadeler, vatandaşların sıkça yaptığı dile getirdiği şikayetler arasında yer aldı.

Reklam şikayeti

Geçen ay en çok şikayetler arasında ilk sırayı Reklam kuşakları aldı. Mayıs ayında "reklamın niteligi" kriteri 4 bin 734 bildirim alarak bir onceki aya göre yüzde 323 artıs gosterdi. Reklam kuşaklarına yönelik bildirimlerin artmasına ise "Coco Cola" reklamı neden oldu. Vatandaşlar daha çok reklamın niteliğiyle sıklığı ve uzunluğuna tepki gösterdi. Dizilere yönelik şikayetler bir önceki aya oranla düşüş göstererek, reklam kuşaklarının gerisinde kaldı.

Ürünler bozuk ve kırık çıkıyor

Mayıs ayında, bir önceki aya oranla yüzde 1 oranında düşüş gösteren "Tele-Alışveriş" programlarına yönelik bildirimler de yapıldı. "Cinsel Ürünler" konulu reklamlara yönelik şikayetlerde söz konusu reklamların günün her saati ekranlarda yayınlanmasıyla " toplum ahlakının zedelendiği, halk sağlığının tehdit edildiği, çocuk ve gençlerin bu tür reklamlardan olumsuz etkilendiği" vurgulandı.

Cep telefonu satış reklamları hakkındaki şikayetlerde ise reklamı yapılan ürünün gönderilen ürünle aynı olmadığı, ürünlerin bozuk ve kırık çıktığı bu şekilde insanların aldatıldığı ve dolandırıldığı belirtildi.