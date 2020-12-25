Survivor yıldızı 'Sen Çal Kapımı' dizisine dahil oldu

Survivor'ın eski yarışmacısı Mert Öcal, başrollerinde Hande Erçel ile Kerem Bursin'in yer aldığı Sen Çal Kapımı dizisine dahil oldu.

Geniş bir hayran kitlesine sahip olan yakışıklı oyuncunun dizide hangi karakterle yer alacağı şimdiden merak konusu oldu.

Daha önce Görgüsüzler, Oyun Bitti, Asla Unutma, Nehir, Yabancı Damat, Bizim Okul, Doktorlar, Rüyalarda Buluşuruz, İsimsizler, Aşk Yeniden gibi çeşitli dizilerde rol alan Mert Öcal'ın Sen Çal Kapımı'da hangi karakteri canlandıracağı henüz açıklanmadı.

Başrollerinde Hande Erçel ile Kerem Bursin'in yer aldığı Sen Çal Kapımı cumartesi günleri ekrana geliyor. Sen Çal Kapımı dizisine son olarak Ayşegül İşsever katılmıştı.