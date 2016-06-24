Survivor yarışmacısı Semih Öztürk, büyük finale mi gidiyor?

Acun Ilıcalı, hastaneye kaldırılan Semih Öztürk'ün sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Öztürk'ün sakatlığı sebebiyle yarışacak durumda olmadığını söyleyen Ilıcalı, Survivor'da kimsenin hakkının yenmemesi için Kıbrıs'taki büyük finale 5 kişinin katılacağını söyledi.

Havuzdan "Parmağım kırıldı" diyerek çıkan Semih Öztürk hemen hastaneye kaldırılmıştı. Survivor doktoru Metin Kuş ilk müdahaleden sonra 'Beni aşan bir durum' diyerek sakatlığın ciddi olduğunu belirtmişti.

Acun Ilıcalı, Survivor'un yayınlanan son tanıtımda "Semih oyunlara katılacak durumda değil. Değerlendirme sonunda çıkan kararı açıklıyorum" diyerek herkesi merakta bırakmıştı.

Yayınlanan konseyde ise Semih'in sakatlığı sebebiyle yarışacak durumda olmadığını söyleyen Acun Ilıcalı, Survivor'da kimsenin hakkının yenmemesi için Kıbrıs'taki büyük finale 5 kişinin katılacağını söyledi.