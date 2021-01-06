Survivor yarışmacısı Nisa Bölükbaşı Sihirli Annem kadrosuna dahil oldu

Emre Altuğ ve Açelya Topaloğlu’nun başrolünde olduğu Sihirli Annem dizisinin yeni bölümlerine Survivor yarışmacılarından Nisa Bölükbaşı dahil oldu.

Bölükbaşı sosyal medya hesabından Sihirli Annem’in çocuk oyuncularından ara Aras Özdoyran ile bir fotoğrafını yayınladıktan sonra setten kendisine makyaj yapılırken bir video paylaştı.

Sihirli Annem, 17 yıl aradan sonra Acun Ilıcalı'nın yeni platformu Exxen için yeniden çekiliyor. Dizinin ana karakteri 'Betüş'ü İnci Türkay yerine Açelya Topaloğlu canlandıracak. Nevra Serezli'nin oynadığı 'Dudu' karakterini ekranların en sevilen oyuncularından Nergis Kumbasar canlandıracak.

Dizinin önemli karakterlerinden olan ve daha önce Gül Onat tarafından canlandırılan 'Perihan'ı ise Lale Başar oynayacak. 'Suzan' karakterini oynayan Zuhal Topal'ın rolünü Hande Katipoğlu, 'Avni' karakterini ise Bülent Seyhan üstelenecek.