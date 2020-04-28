Survivor yarışmacısı Barış Murat Yağcı, ünlü oyuncu Birce Akalay'ın kuzeni çıktı

Survivor Gönüllüler takımında dikkatleri üzerine çeken Barış Murat Yağcı'nın Birce Akalay ile kuzen oldukları ortaya çıktı.

‘Şevkat Yerimdar’ ve ‘Kiralık Aşk’ dizilerinden rol alan ve son dönem Survivor'da Yasin Obuz ile olan kavgalarıyla gündem olan Barış Murat Yağcı’nın kendisiyle aynı sektörde bulunan kuzeniyle aralarının bozuk olduğu ortaya çıktı.

En son birlikte Paris’te ailece tatil yaptıkları ve o günden sonra görüşmeyi kestikleri söylenen ikilinin, yaklaşık 3 yıldır küs oldukları ifade edildi.