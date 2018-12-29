Survivor Turabi, uçakta olay çıkaran yolcuyu bağladı

Survivor yarışmasıyla ünlenen Turabi Çamkıran, Türk Hava Yolları'nın (THY) Afrika uçuşunu yapan uçağında iddialara göre uyuşturucunun etkisiyle 'olay çıkaran' bir yolcuyu bağlayarak müdahalede bulundu.

Posta'nın Sabah gazetesini kaynak gösterdiği haberine göre; uyuşturucunun etkisiyle bağırdığı iddia edilen kişiyi kabin ekipleri sakinleştirmeye çalıştı. Ancak ekip başarılı olamadı. Bunun üzerine Turabi'nin söz konusu kşiyi başladığı belirtildi.

Turabi, Acun Ilıcalı'nın Survivor yarışmasıyla ünlenmiş, üç kez katılıp iki kez şampiyon oldu.