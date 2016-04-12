T24 LogoT24 Logo
Magazin

Survivor Turabi saç ektirdi

Turabi Çamkır, şu sıralarda ATV'de yayınlanan Kertenkele dizisinde oynuyor

12 Nisan 2016 12:44

Survivor yarışmasıyla tüm Türkiye'nin tanıdığı, üst üste kazandığı 2 şampiyonlukla da herkesin sevdiği 'Turbo' lakaplı Turabi Çamkıran'ın saç ektirdiği ortaya çıktı.

Survivor'ın bitmesinin ardından oyunculuk dersleri almaya başlayan ve ATV'de yayınlanan Kertenkele dizisinde, Kara Kemal karakterine hayat veren Turabi katıldığı Beyaz Show'da gür saçlarıyla dikkat çekti.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Serkan Aydın'ın yardımıyla kafasının ön bölgesinde operasyon yaptıran Turabi Çamkıran'ın 3700 greft saç ektirdiği öğrenildi.

 

Greft saç ekimi nedir?

 

 

Greft saç ekiminde başın arkasından alınan ve saç dökülmesi olan alanlarda ekilen temel yapıdır. Saç nakli ile nakil edilen yapılara greft adı verilir. Greft içinde saç kökleri ve bir miktar deri bulunur. Saç köklerinin sayısına ve içerdiği deri miktarına göre greft çeşitleri değişir.

ETİKETLER

turabi çamkırsaç ekimiektirdioperasyonserkan aydınsurvivor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24