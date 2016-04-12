Survivor Turabi saç ektirdi

Survivor yarışmasıyla tüm Türkiye'nin tanıdığı, üst üste kazandığı 2 şampiyonlukla da herkesin sevdiği 'Turbo' lakaplı Turabi Çamkıran'ın saç ektirdiği ortaya çıktı.

Survivor'ın bitmesinin ardından oyunculuk dersleri almaya başlayan ve ATV'de yayınlanan Kertenkele dizisinde, Kara Kemal karakterine hayat veren Turabi katıldığı Beyaz Show'da gür saçlarıyla dikkat çekti.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Serkan Aydın'ın yardımıyla kafasının ön bölgesinde operasyon yaptıran Turabi Çamkıran'ın 3700 greft saç ektirdiği öğrenildi.

Greft saç ekimi nedir?

Greft saç ekiminde başın arkasından alınan ve saç dökülmesi olan alanlarda ekilen temel yapıdır. Saç nakli ile nakil edilen yapılara greft adı verilir. Greft içinde saç kökleri ve bir miktar deri bulunur. Saç köklerinin sayısına ve içerdiği deri miktarına göre greft çeşitleri değişir.