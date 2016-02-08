Survivor Turabi dizi oyuncusu oluyor

Başrollerini Timur Acar ve Sera Tokdemir’in paylaştıkları ATV'nin dizisi Kertenkele’nin oyuncu kadrosuna, 52. bölümden itibaren Turabi Çamkıran dahil olacak.

Hürriyet'te yer alan habere göre; dizide, meczup hoca Azmi Bulut’un oğlu rolünde ekranda yer alacak olan Turabi, cezaevinden yeni çıkmış, mahallenin delikanlısını canlandıracak. Kimseden korkup çekinmeyen, ama babasını görünce kediye dönen “Kara Kemal” adlı renkli ve komik bir karaktere hayat verecek olan Turabi, atarlı giderli, haksızlığa dayanamayan rolüyle, kahkaha tufanının aralıksız devam edeceği yeni bölümde, yer aldığı sahneleri ve diyaloglarıyla tam bir eğlence fırtınası estirecek.

“Gerçek hayatta “baba” diye hitap ettiğim Selahattin Taşdöğen’in dizide babam rolünde olması beni çok mutlu etti” diyen Turabi Çamkıran, Kertenkele dizisi ile ilgili düşüncelerini şu sözleriyle anlattı;



"Kendimi çok şanslı görüyorum"



“Sert bir karakteri canlandırarak komedi oynamak benim için büyük bir şans. Kara Kemal karakteriyle seyirciyi hem eğlendirip hem de güldüreceğim. Bu rolü oynayacağım için, kendimi çok şanslı görüyorum. Canlandıracağım karakterin babasına olan düşkünlüğü, herkesi koruyor olması ve geri vitesinin olmaması tam olarak beni anlatıyor. Herkes tarafından sevilen, böyle güzel bir projenin içinde olmayı diziyi ilk seyrettiğim günden beri arzu etmiştim. İlk defa bir dizide yer alıyorum, fakat birbirinden usta oyuncularla beraber çalışmak bana ayrı bir güven duygusu veriyor. Böyle, muazzam bir oyuncu kadrosu olan güzel bir ekiple, harika bir projede olmaktan dolayı, çok mutluyum.”

Turabi Çamkıran, Survivor All Star'ı kazanarak 500 bin liralık ödülün sahibi olmuştu