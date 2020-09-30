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Survivor sunucusu Murat Ceylan, "Emre itaatsizlik" suçlamasıyla hâkim karşısına çıktı

30 Eylül 2020 13:44

Erzincan'da bedelli askerlik yapan Survivor sunucusu Murat Ceylan, terhis olduktan sonra sosyal medyadan paylaştığı koğuş videosu nedeniyle "Emre itaatsizlik" suçlamasıyla 2 yıla kadar hapis istemiyle hâkim karşısına çıktı. Ceylan duruşma sonrası yaptığı açıklamada, "İyi niyet mağduru oldum. Komutanlarım üstlerim herkes bu durumdan haberdar ama ben sonuçta vatani görevi yaptım" dedi.

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