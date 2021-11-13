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Survivor'dan sakatlanarak ayrılmıştı: Kırmızı Oda'nın kadrosuna katıldı

Emin Günenç, yarışmadan sonra reklam filmlerinde rol almıştı

13 Kasım 2021 14:47

Survivor'dan yaşadığı sakatlık nedeniyle ayrılan Emin Günenç, Kırmızı Oda kadrosuna dahil oldu.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle Survivor 2021'e veda eden Emin Günenç, yarışmadan sonra reklam filmlerinde rol aldı. Emin Günenç'in kayıtlı olduğu oyunculuk ajansı, oyuncunun Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna dahil olduğunu açıkladı.

Cem Karcı’nın yönetmenliğini üstlendiği, başrolünde Binnur Kaya’nın yer aldığı ve Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek Banu Kiremitçi Bozkurt’un senaryosunu kaleme aldığı 'Kırmızı Oda' TV8 ekranlarında son yılların en çok izlenen dizileri arasında yer aldı. 

Emin Günenç kimdir?

1994 yılında Tekirdağ'da doğan Günenç, 18 yaşına kadar futbol oynadı, sakatlanınca futbolu bırakmak zorunda kaldı. Marmara Üniversitesi'nde makine ressamlığı okuyan Günenç, üniversiteden sonra oyunculuk eğitimi aldı. Günenç, Survivor yarışmasıyla tanındı. Ardından çeşitli reklam filmlerinde rol aldı.

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