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Magazin

Survivor'dan Masumiyet dizisine transfer

23 Şubat 2021 17:16

Survivor 2016'dan sonra oyunculuğa adım atan Serkay Tütüncü, FOX TV'de ekrana gelmeye hazırlanan Masumiyet dizisinde rol alacak. Tütüncü, Hülya Avşar ve Mehmet Aslantuğ gibi oyuncularla birlikte kamera karşısına geçti.

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