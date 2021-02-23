Survivor'dan Masumiyet dizisine transfer

Survivor 2016'da sergilediği başarılı performansıyla dikkat çeken Gönüllüler takımı yarışmacısı Serkay Tütüncü, yarışmanın ardından İnsanlık Suçu dizisiyle oyunculuğa adım attı.
Afilli Aşk, Bay Yanlış gibi dizilerle oyunculukta iddialı olduğunu ortaya koyan Tütüncü, Masumiyet dizisinde etkili bir karakterle hayranlarının karşısına çıkacak. Dizide, İlker Ilgaz karakterini canlandıracak olan oyuncu, Masumiyet ile ilgili şunları söyledi:
“Birçok dış etkene rağmen kişinin kendi çerçevesinde merhameti tercih etmesi sanırım, masumiyet. Birçok karakterin kendi içerisinde yaşadığı bir sürü dram var.”
Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır'ın başrolleri paylaştığı Masumiyet dizisinin ilk bölümü 24 Şubat akşamı saat 20.00'de FOX TV'de başlayacak.