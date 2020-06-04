Survivor'dan elenen Aycan'ın Fenerbahçe'de görev yapacağı iddia edildi

Survivor 2020 Ünlüler-Gönüllüler'e bu hafta veda eden isim futbolcu Aycan Yanaç oldu. Adaya veda etmesinin ardından gözler, Aycan'ın Türkiye'ye dönüş sonrası Ali Koç'la yapacağı görüşmeye çevrildi.

Bu veda sonrası Aycan Yanaç'ın önümüzdeki haftalarda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile görüşme yaptıktan sonra Fenerbahçe'de görev alacağı iddia edildi.

Acun Ilıcalı da, "Aycan sana özel bir selam var onu söyleyeyim. Fenerbahçe kulübü başkanı sayın Ali Koç'tan. Türkiye'ye dönünce seninle özel olarak görüşmek istiyor" ifadelerini kullanmıştı.