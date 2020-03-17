Survivor'da ödül oyununu Ünlüler kazandı

Survivor'ın son bölümünde iki takım ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Survivor'da ilk ödül oyunu için çikolata içindi. İki takım özel bir balonun içine girerek birbirlerini parkur dışına itmeye çalıştı. Bu oyunda kazanan taraf Ünlüler oldu.

İkinci ödül ikinci oyunu ise köfte-patates için yapıldı.



Yarışmacılar zorlu parkuru geçip ellerindeki diskleri başarı şekilde basket atmaya çalıştılar. İki takım da kıran kırana bir mücadele sergiledi. Kazanan takım yine Ünlüler oldu.

Performans birincileri

Survivor’da her hafta yarışma puanlarına göre belirlenen performans birincilerinde Perviz en fazla puanı toplayarak ilk sırada yer alan isim oldu.

Ünlüler takımı erkeklerde: Perviz 20 puan

Ünlüler takımı kadınlarda: Aycan 13 puan

Gönüllüler takımı erkeklerde: Ardahan 9 puan

Gönüllüler kadınlarda: Evrim 9 puan