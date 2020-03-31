Survivor'da kavga çıktı, Parviz diskalifiye edildi!

Survivor'da yemek ödülü için mücadele eden Ünlüler ve Gönüllüler takımlarının oyununda Sercan Yıldırım ile Barış, Yasin ile Yunus Emre, Burak ile de Parviz arasında kavga çıktı. Kavga sonrası devreye giren Acun Ilıcalı, Parviz'i oyundan diskalifiye etti.

TV 8 ekranlarının yer alan Survivor 2020'de Et yemeği için yarışan iki takımın yarışmacıları kıyasıya mücadele etti. Oyunda gerilen yarışmacıların bazıları birbirine fiziksel temasta bulununca Acun Ilıcalı devreye girdi.

Sercan'dan Barış'a: Her şeye ağlıyorsun

Günlerdir açlıkla mücadele eden yarışmacılar havuz başında et yemeği yiyecekleri ödül için kıyasıya mücadele etti. Survivor 2020'nin 32. bölümünde oynanan basket oyununda Sercan ve Barış arasında gerilim yaşandı.



Sercan, Barış'ın kendisini bilerek yere attığını iddia etti. Skor 5-1 ünlüler lehine iken Parviz-Berkan ile Barış-Yunus Emre sahaya çıktı. Oyun sırasında Barış yere düştüğü bir pozisyonda itiraz edince Sercan sert tepki gösterdi.



İkili arasındaki dokunulmazlık oyunu öncesinde başlayan gerginlik bugünkü oyuna da yansıdı. Sercan, Barış'a "Koskoca cüssen var ama her şeye ağlıyorsun" sözleri ile tepkisini gösterdi.

Parviz diskalifiye edildi

Ödül oyunu sırasında Burak ile Parviz arasında fiziksel temasa dönüşen bir gerginlik yaşandı. Survivor basketinde skor 9-5 gönüllüler lehine iken Parviz - Sercan ikili ile Burak - Yasin ikilisi karşılaştı.



Bir pozisyon sonrasında Burak'ın Parviz'e sözleri sonrasında ortam iyice gerildi. Survivor ödül oyununda yarışmacılar birbirine girince Acun, Parviz'i oyundan diskalifiye etti



İki yarışmacı kavga etmek üzere iken Yasin araya girdi ve sakinleştirmeye çalıştı. Bu tartışma sonrasında Acun Ilıcalı hem Parviz'e hem Burak'a birer teknik faul verdi.



İki tarafın sakinleşmesi sonrasında devam eden oyunda Burak ile Parviz arasındaki bir pozisyonda kamera kayıtlarına bakıldı. Ve Acun Ilıcalı, Parviz'in oyundan diskalifiye edilmesine karar verdi.