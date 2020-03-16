Survivor'da haftanın ilk eleme adayı belli oldu

Survivor 2020'nin bu akşamki 20. bölümünde haftanın ilk eleme adayı belli oldu. Survivor’ın 15 Mart Pazar akşamı yayınlanan bölümündeki ada konseyinde ilk eleme adayı Gönüllüler takımından çıktı.



Dokunulmazlığı kaybederek Salı akşamı aralarından bir kişiye veda edecek olan Gönüllüler takımında ilk eleme adayı Cemal Can oldu.

Performans birincileri

Survivor’da her hafta yarışma puanlarına göre belirlenen performans birincilerinde Perviz en fazla puanı toplayarak ilk sırada yer alan isim oldu.

Ünlüler takımı erkeklerde: Perviz 20 puan

Ünlüler takımı kadınlarda: Aycan 13 puan

Gönüllüler takımı erkeklerde: Ardahan 9 puan

Gönüllüler kadınlarda: Evrim 9 puan, ile haftanın performans birincileri olarak belirlendi.