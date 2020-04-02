Survivor'da güldüren evlilik yanıtı

Survivor'un dün akşam yayınlanan bölümünde oynanan Anlat Bakalım isimli oyunda Yasin ve Evrim arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Kendisine bir kelime anlatmak için "Benimle..." diyen Yasin'e "Evlenir misin" diyen Evrim, herkesi kahkahaya boğdu.

Gönüllüler takımının dikkat çeken iki yarışmacısı Evrim ve Yasin ise oyunda birbirleriyle eşleşip kelimeleri tahmin etmeye çalıştı. Bu sırada Yasin’in ’empati’ kelimesini anlatmak için ‘Benimle…’ deyip girdiği cümleye Evrim’in ‘Evlenir misin’ diye verdiği cevap ise herkesi güldürdü.

Survivor’da aynı takımda mücadele eden Yasin ve Evrim arasında geçen günlerde yaşanan diyaloglar çok konuşulmuştu. Yasin’e iltifatlar eden Evrim’in, “Çok iyi olmuşsun, bir daha kilo alma tamam mı? Böyle çok tatlı ve yakışıklı olmuşsun” sözleri dikkat çekmişti.

Evrim, “Yasin’in gözlerine en iyi ben bakarım” diyerek omzuna yaslaması sosyal medyada ikili arasında aşk dedikodularına yol açmıştı.