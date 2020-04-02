T24 LogoT24 Logo
Magazin

Survivor'da güldüren evlilik yanıtı

Yasin ve Evrim arasında evlilik diyalogu

02 Nisan 2020 10:33

Survivor'un dün akşam yayınlanan bölümünde oynanan Anlat Bakalım isimli oyunda Yasin ve Evrim arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Kendisine bir kelime anlatmak için "Benimle..." diyen Yasin'e "Evlenir misin" diyen Evrim, herkesi kahkahaya boğdu.

Gönüllüler takımının dikkat çeken iki yarışmacısı Evrim ve Yasin ise oyunda birbirleriyle eşleşip kelimeleri tahmin etmeye çalıştı. Bu sırada Yasin’in ’empati’ kelimesini anlatmak için ‘Benimle…’ deyip girdiği cümleye Evrim’in ‘Evlenir misin’ diye verdiği cevap ise herkesi güldürdü.

Survivor’da aynı takımda mücadele eden Yasin ve Evrim arasında geçen günlerde yaşanan diyaloglar çok konuşulmuştu. Yasin’e iltifatlar eden Evrim’in, “Çok iyi olmuşsun, bir daha kilo alma tamam mı? Böyle çok tatlı ve yakışıklı olmuşsun” sözleri dikkat çekmişti.

Evrim, “Yasin’in gözlerine en iyi ben bakarım” diyerek omzuna yaslaması sosyal medyada ikili arasında aşk dedikodularına yol açmıştı.

ETİKETLER

Anlat BakalımsurvivorYasinevrimGönüllüler takımıempati
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24