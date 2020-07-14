T24 LogoT24 Logo
Magazin

Survivor'da finale kalan iki isim belli oldu

14 Temmuz 2020 00:41

Survivor 2020'de canlı yarı final sonrası SMS oylamasına göre Barış Murat Yağcı ve Cemal Can Canseven, adını büyük finale yazdırdı.

ETİKETLER

survivorsurvivor finale kim kaldısurvivor yasinsurvivor cemal cansurvivor barışcemal canbarış muratyasib obuzsurvivor kim elendi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24