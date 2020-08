Survivor'da finale kalan iki isim belli oldu

Cemal Can, ''Yasin olmasaydı ben olmazdım. Yasin'in çok özel bir kalbi var, o özel kalbi tanıdığım için çok mutluyum. Buraya kadar tırnaklarımızla geldik.' dedi.

Yasin, ''Survivor'a başladığımdan bugüne kadar geçen süre zarfında yaşadığım her şey için çok mutluyum. Ben şu an finale kalmamış olabilirim ama güzel dostluklar kazandım. Barış için gelecek olursam sonradan arkadaşlığımız baya bir gelişti. Cemal Can için ise hangi günü ya da hangi ayları söyleyebilirim ki... Benim ruhumun, gönlümün, kalbimin şampiyonu Cemal Can'dır" dedi.