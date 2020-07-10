Survivor'da final dörtlüsü belli oldu; işte Acun'un açıkladığı yeni kurallar



Survivor'da final dörtlüsü belli oldu. Dün akşam ekrana gelen bölümde Elif, Berkan, Barış, Cemal Can ve Yasin dokunulmazlık oyunu için parkura çıktı. Cemal Can ve Berkan'ın finale kaldığı yarışta kazanan taraf Berkan oldu.

Cemal Can önceki gün oynanan dokunulmazlık sonrası Elif'in adını vermişti. Berkan ise Cemal Can'ın adını vererek potayı belirledi. Elif'in veda ettiği gecede Acun Ilıcalı, Survivor'da bundan sonra yaşanacakları da anlattı.

İşte Survivor'da yaşananlar...

Şubat ayında başlayan Survivor macerasında sona gelindi. Geçtiğimiz salı günü Sercan'ın elendiği yarışmada dün akşam 2. dokunulmazlık heyecanı vardı. Cemal Can ve Berkan finale kalan iki isim oldu. Son atışta Berkan, Cemal Can'ı 5-3 yenerek dokunulmazlığı kaptı.

İlk dokunulmazlığı alan Cemal Can, 'Adada en uzak olduğum isim' diyerek Elif'in adını vermişti. Berkan ise potaya Cemal Can'ı soktu. SMS sonucuna göre adaya veda eden kişi Elif olurken, finale adını yazdıran dört kişi de belli oldu.

Elif'e veda

Acun Ilıcalı Elif'e şu sözlerle veda etti:

"Survivor'da kadınların şampiyonu sen oldun. Verdiğin mesajlar ilk günden beri mükemmeldi. Bu kadar zor şartlarda bu kadar güzel kalabilmeyi başardın. Performansın mükemmeldi. Eşin akrabaların değil, seni seven tanıyan herkes gurur duymuştur. Annene ufak bir parantez açacağım, muhakkak tanışmak istiyorum kendisiyle. Konuşmasındaki enerjisini çok az kişide gördüm. Hepinizin yolculuğu bir yerde bitiyor. Seni yollarken şunu düşünücem, başın dik, performans olarak erkeklere kafa tutmuş biri olarak uğurluyorum."

Survivor finaline sayılı günler kala, daha önceden konusu açılan ve üzerinde iddiaya girilen Barış Murat Yağcı - Acun Ilıcalı basket atışı mücadelesi heyecanı yaşandı. Acun Ilıcalı, dokunulmazlık oyunu sonrası atış parkuruna gelerek Barış ile basketbol challenge için yarıştı. Basket atışı oyununda ödül ise hız teknesiyle gezintiydi. Setler üzerinden oynanan oyunda 3 setten ikisini kazanan isim Barış oldu.

Acun, yeni kuralları açıkladı

Acun Ilıcalı Survivor'ın yeni kurallarını da açıkladı

"Survivor'da bir ilk yaşanacak. Canlı yayında bir oyun oynanacak. 4 yarışmacı eşleşeceksiniz ve cuma günü bir birincimiz olacak.Cumartesi günü tekrar oynayacaksınız, yine bir birincimiz olacak. 2 kazanan final oyununu oynayacak ve bunları kazanan dokunulmaz olacak. Geri kalan 3 yarışmacı oylamaya çıkacak"