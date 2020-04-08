Survivor'da elenen isim belli oldu

Survivor'da Perviz, Ezgi ve Aycan'ın eleme potasına girdiği akşamda büyük sürpriz yaşandı.

Survivor'ın 38. bölümünde iletişim ödülü için iki takım da mücadele etti. Gülen taraf Gönüllüler Takımı oldu. Mücadele sonunda Gönüllüler Takımın'daki yarışmacılar bir arkadaşlarıyla Whatsapp'da mesajlaşarak özlem giderdi.

"10 senedir ilk kez oluyor"

Konseyde "Son 10 senedir ilk kez SMS'te ilk ikide kadın var" diyen Acun Ilıcalı bu isimleri açıkladı. Ünlüler takımından en çok oy alan ilk isim Aycan oldu.



Aycan'ın ardından en çok oy alan ikinci isim ise Ezgi oldu. Ezgi'nin en çok oy alan ikinci isim olmasının ardından Ezgi'nin eleme adaylığı otomatik olarak düşmüş oldu. Tek eleme adayı olacak şu an Parviz kaldı.



Aycan, elenmesi yönünde Mert'in adını söyledi. İkinci en çok oyu alan Ezgi ise elenmesi için Ersin'in adını söyledi. Böylelikle Parviz, Mert ve Ersin söylenen 3 eleme adayı oldu.



Rakiplerinden daha az oy alan ünlüler takımından Parviz yarışmaya veda etti.