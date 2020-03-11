T24 LogoT24 Logo
Medya

Survivor'da elenen isim belli oldu

Adaya veda eden kişi İrem Akın oldu

11 Mart 2020 08:41

Survivor'ın dün akşam yayınlanan bölümünde eleme heyecanı yaşandı ve Ünlüler takımından bir kişi adaya veda etti.

Pazar akşamı yapılan SMS oylaması sonrasında izleyiciler kimin eleceği yönünde kadar vermişti. Dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımından ilk eleme adayı Aşkım Burçe olmuştu. Peki bu akşam Survivor’dan kim elendi? İşte eleme konseyinde yaşananlar.

Kim elendi?

Ünlüler takımı dokunulmazlık oyununu kaybetmesinin ardından ilk eleme adayını Aşkım Burçe olarak açıklamıştı.

Pazar akşamı yapılan oylamada en çok oy alan isimlerden Ersin eleme adayı olarak İrem’i söylerken Mert ise Aycan adını söyledi.

Böylece eleme adayları Aşkım, İrem ve Aycan olarak belirlendi. Üç isimden adaya veda eden kişi İrem Akın oldu.

 

ETİKETLER

SurvivorSurvivor kim elendiSurvivor elenen isimİrem AkınAşkım Burce
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24