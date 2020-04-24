Survivor'da bisküvi tartışması; "Çalmadım, göz hakkı denilen bir şey var"

TV8'de ekranlara gelen 'Survivor 2020'nin oyunlarından 'Anlat Bakalım', ünlüler takımı arasında dikkat çeken bir itirafa sahne oldu. Ersin Korkut'a "Sünger" kelimesini anlatmaya çalışan Elif Yıldırım Gören, "Kampa gittiğimizde, sabah sana bir şey bulmuştum. 'Acaba bunu adaya götürsek mi?' demiştim" ifadelerini kullandı.

Elif'in kazandıkları kamp ödülüne dair sözleri, ünlüler takımında kısa süreli bir şaşkınlığa neden oldu. Ersin "Bisküvi" tahmininde bulunurken, Mert Öcal, "Sen bizim takımı neden deşifre ediyorsun? Buldunuz kendiniz mi yediniz? O daha beter. Takımla paylaşmamışsın" karşılığını verdi.

Ünlüler takımından Ersin, "Olayı büyütmeyin. Çalmadım, göz hakkı denilen bir şey var. Buldum, yedim" sözleriyle kendini savundu.

Bu sırada Elif'in ise, "Ben yemedim" demesi dikkatlerden kaçmadı.