Survivor'da adaya veda eden isim belli oldu

Ünlüler ve gönüllülerin kıyasıya yarıştığı Survivor 2020'de Aşkım adaya veda etmek zorunda kaldı.

Survivor'da ilk eleme adayları ünlüler takımından Mert ve gönüllülerden Berkan olmuştu.

Gönüllüler takımından en çok oy alan ilk iki isim Barış ve Ardahan oldu. Ünlüler takımında en çok oy alan isimler ise Mert ve Ersin oldu. Gönüllüler takımında eleme adayları Cemal Can, Berkan ve Yasin oldu.

Mert, en çok oy alan isimlerden birisi olunca eleme adaylığı otomatik olarak düşmüş oldu. Mert ve Ersin'in ardından en çok oy alan isim ünlülerden Aycan oldu. Mert elenmesi yönünde, ''Elenmeyeceğini bildiğim için Yunus Emre diyorum'' dedi.

Ersin de elenmesi yönünde Aşkım'ın adını söyledi. Böylelikle ünlüler takımında elenmesi için söylenen ikinci aday Aşkım oldu.

Ünlüler takımında son olarak Aycan bir isim söyledi ve elenmesi yönünde Elif'in adını verdi.

Survivor'da bu akşam elenen isim ünlüler takımından Aşkım oldu.