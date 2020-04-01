Survivor'da adaya veda eden isim belli oldu

Survivor'da yeni bir eleme heyecanı yaşandı. Ünlüler ve gönüllülerin kıyasıya yarıştığı Survivor 2020'de Burak adaya veda etmek zorunda kaldı.

En çok oyu kimler aldı?

Gönüllüler takımından en çok oyu olan ilk isim Cemal Can oldu. Cemal Can'ın ardından en çok oy olan isim Barış oldu. Cemal Can elenmesi için Yasin'in adını söyledi. Böylelikle elenmesi için ikinci aday Yasin oldu. Barış da elenmesi için Burak'ın adını söyledi ve Burak elenmesi için söylenen üçüncü aday oldu.

Survivor'da ilk eleme adayı kim olmuştu?

Survivor’da bu hafta ilk eleme adayı gönüllüler takımından Yunus Emre olmuştu.

Survivor'da bu akşam kim elendi?

Survivor 2020'de elenmesi için söylenen ilk isim Yunus Emre olmuştu. Bu akşam konseyde iki isim daha eleme adayı oldu. Cemal Can Yasin'i, Barış da Burak'ı elenmesi için aday gösterdi. Oylama sonucunda en az oyu alan isim Burak yarışmadan elenen isim oldu.