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Survivor'da adaya veda eden isim belli oldu

Ünlüler takımından Tayfun Erdoğan adaya veda etti

18 Mart 2020 00:52

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020'de elenen isim belli oldu. 17 Mart akşamı yayınlanan bölümde, ünlüler takımından adaya veda eden isim Tayfun Erdoğan oldu. 

Survivor’da bu akşam (17 Mart) ünlüler takımından bir kişi adaya veda etti. Bu hafta en çok sms alan yarışmacılar Nisa Bölükbaşı ve Cemal Can oldu.

Nisa Bölükbaşı, eleme adayı olarak Tayfun'un ismini söyledi. Cemal Can ise Ceyhun'un eleme adayı olması yönünde kararını açıkladı. Son eleme adayını da Yunus Emre açıkladı ve bu isim de Evrim oldu.

Böylelikle eleme adayları Tayfun, Ceyhun ve Evrim oldu. Bu isimlerin arasından Survivor’a veda eden isim ise Tayfun oldu.

 

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