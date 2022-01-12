Survivor All-Star kadrosunda değişiklik

Survivor All-Star'da Nisa Bölükbaşı Koronavirüs'e yakalandığı için şimdilik kadrodan çıkarıldı. Nisa'nın yerine Yağmur Banda kadroya dahil edildi.

Survivor All-Star Ünlüller - Gönüllüler'in çekimleri dün Dominik'te başladı. Yarışma öncesi Instagram hesabından canlı yayın yapan Acun Ilıcalı, yarışmacıların son mesajlarını izleyenlerle paylaştı.

Ilıcalı'nın canlı yayınında Gönüllüler takımından Nisa Bölükbaşı'nın olmayışı dikkat çekti.

İddiaya göre; Nisa Bölükbaşı Koronavirüs'e yakalandı. İki kez test yaptıran Nisa ikisinde de pozitif çıktı. Bölükbaşı'nın yerine yarışmaya yedeklerden Yağmur Banda dahil oldu.

Gelen bilgilere göre, 10 günlük karantina sürecini tamamlayan Nisa yarışmaya sonradan dahil olacak.

Yağmur Banda, Survivor 2018 yarışmasında Gönüllüler kadrosunda yer alan iddialı yarışmacılardan biriydi.