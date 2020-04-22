Survivor'a veda eden isim belli oldu

Survivor 2020'nin 53. bölümünde adaya veda eden isim ünlüler takımından Ezgi Hocaoğlu oldu.

Acun Ilıcalı, eleme konseyinde elenme adaylarını tek tek açıkladı. 6 isim arasından bir kişi adaya veda etti.



Survivor'da dün akşam yapılan eleme konseyinde en az oyu alarak adaya veda eden isim ünlüler takımından Ezgi Hocaoğlu oldu.

Barış ve Yasin hakkındaki karar

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz gün Barış ile Yasin arasında yaşanan kavga sonrasında aldıkları kararı paylaştı. Ilıcalı, iki yarışmacının olayını tasvip etmediklerini ancak kısa sürede sakinleşip gerginlik olmayacağı yönünde söz verdikleri için diskalifiye olmayacağını bildirdi.



Ilıcalı, kavga nedeniyle bir cezanın da verilmesi gerektiğini altını çizerken, Barış ve Yasin'in takımlarının kazandığı 3 ödülden faydalanamayacağını açıkladı.