Survivor 2021'in yarışmacıları belli oluyor

Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor 2021'e Galatasaray ve Trabzonspor'da da forma giymiş olan Barış Özbek'in yarışmacı olacağına kesin gözle bakılıyor.

Ünlüler - Gönüllüler formatında düzenlenecek ve yine Acun Ilıcalı&Murat Ceylan ikilisinin sunacağı Survivor 2021'in kadrosu yavaş yavaş belirlenmeye başlıyor.



Şubat ortası gibi başlaması planlanan yarışmanın kadrosunda yer alacak isimlerden Cemal Hünal ve Batuhan Karacakaya isimleri sadece netlik kazansa da bazı isimlerin kesin gözüyle yarışmada yer alacağı konuşuluyor.

Oyuncu Öykü Çelik, futbolcu Barış Özbek, Milli atler Meryem Kasap, şarkıcı İsmail YK ve Masterchef yarışmacısı Celal Sarıgül'ün ismi kulislerde dolanırken bu isimlerin yeni sezonda adada olmasına kesin gözüyle bakılıyor.



Aynı zamanda Hikmet Tuğsuz, Rüya Coriç, Okan Kurt, İbrahim Toroman ve Uğur Pektaş'ın adları da yeni sezon Survivor için konuşuluyor.