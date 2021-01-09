Survivor 2021'den ilk fragman ve fotoğraflar yayınlandı

Survivor 2021'in beklenen ilk bölümünden fragman ve fotoğraflar yayınlandı. Yarışmacılar bir tekneden atlayarak yüzerek adaya ulaşırken, ilk günde ise zorlu mücadeleler yaşanıyor.
Oyun sırasında ise Sancakay Ilım Morgül ve Cemal Hünal'ın sakatlanmaları ise dikkat çekiyor.
Survivor'ın ilk günündeki konseyde ise Acun Ilıcalı iki sürprizin yaşanacağını ve gönüllülerden bir kadın yarışmacının ise ünlülere geçeceğini söylüyor.
Ünlüler takımının ilk fotoğrafı şöyle:
Gönüllüler takımının ilk takımı şöyle: