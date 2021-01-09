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Medya

Survivor 2021'den ilk fragman ve fotoğraflar yayınlandı

09 Ocak 2021 15:14

TV8 'in yarışma programı Survivor 2021, 9 Ocak Cumartesi akşamı başlıyor. Ünlüler ve gönüllüler konseptinde yayınlanacak olan Survivor'daki takımlardan ilk kareler de geldi.

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