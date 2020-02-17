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Survivor 2020'de ilk dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor 2020'nin ilk bölümünde oynanan dokunulmazlık oyununu 'Ünlüler' kazandı

17 Şubat 2020 01:20

Survivor 2020'nin ilk bölümünde oynanan dokunulmazlık oyunu Ünlüler ve Gönüllüler arasında oynandı.

Ünlüler takımının daha iyi başladığı oyunda fark 3'e çıkmasına karşın, Gönüllüler takımı durumu 8-8'e kadar getirdi.

Son anlar kıran kırana geçerken 9-9'a gelen oyun sonrası bayrak yarışına geçildi. Oyun sonunda kazanan takım Ünlüler oldu. 

İlk kavga Yasin ve Parviz arasında

Survivor'da baraka oyunu için ilk olarak Ünlüler ve Gönüllüler takımında erkekler mücadele verdi.

Erkekler birbirlerini yastıkla denize atmaya çalıştı. Kora kor mücadele yaşanırken Parviz Abdullayev ile Masterchef'te de yer alan Yasin Obuz arasında tansiyon yükseldi.

İlk eleme adayı

Survivor'da bu akşam dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler konseyde bir kişinin ismini belirledi. Bu isim ise Fatma Günaydın oldu. Salı günü 2 isim daha belli olacak ve en az SMS alan kişi yarışmaya veda edecek.

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