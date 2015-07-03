Survivor 2016'da kimler yarışacak?

Acun Ilıcalı’nın 2016 yılı Şubat ayında başlayacak olan Survivor Ünlüler Gönüllüler 2016 için yarışmacı başvuruları başladı. 11. sezonuyla ekrana gelecek olan Survivor şimdiden için bazı ünlülerin isimleri geçmeye başladı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Acun Ilıcalı’nın ünlü oyuncu Kerem Bürsin’e de Survivor için teklif götürdüğü iddia ediliyor.

İşte Survivor 2016'da yarışacağı konuşulan isimler:

-Bu Tarz Benim yarışması ile adını duyuran Ayşegül Melisa Doğan

-Sunucu ve oyuncu Dilara Gönder

-Ütopya’da yarışmacı olan İnci Satır

-Seda sayan ile Sinan Engin’in oğulları Oğulcan Engin

-Anadolu Efes’in pon pon kızlarından biri olan Tuğba İldiz