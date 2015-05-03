SurveyMonkey'in CEO'su hayatını kaybetti

SurveyMonkey’in CEO’su ve Facebook’un COO’su Sheryl Sandberg’in eşi Dave Goldberg cuma günü hayatını kaybetti. Goldberg’in ölümünü kardeşi Robert kişisel Facebook hesabından duyurdu. Robert Goldberg kardeşinin ölümüyle ilgili olarak Facebook’tan, “Derin bir şok ve üzüntü içindeyim. Harika bir abimiz vardı, iki harika çocuğa sahipti, geçen gece öldü” ifadesini kullandı.Sheryl Sandberg eşi Dave Goldberg ile...

Kardeşi mesajında Dave Goldberg’ün ölüm nedeniyle ilgili olarak bir açıklamada bulunmadı. 47 yaşındaki Goldberg dünya üzerinde 25 milyon üyesi olan SurveyMonkey’in CEO’su olarak görev yapıyordu. Platform üzerinden anket düzenlenip akademik araştırmalarda kullanılabiliyor.