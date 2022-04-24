Sürüye otomobil çarptı: 25 koyun öldü, 15 koyun yaralandı

Kazada 25 koyununun öldüğünü, 15’inin de yaralandığını söyleyen Ferhat Aksu, “Olay yerine gelen güvenlik güçleri bizim haksız olduğumuzu söylüyor. Bu karayolunda 100-110 kilometre hızla gidebilir. Burası hem Suveren hem Aşağı Erhacının meralarıdır. Mecburen bu yoldan geçiyoruz. Çoban fenerle işaret vermesine rağmen otomobil süratli bir şekilde koyun sürümüzün içine girdi. Yaklaşık 25 bin lira zararımız var” dedi.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.