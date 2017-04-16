"Sur'un geleneksel mimarisiyle ilgisi olmayan şeyler yapıyorlar"

Dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun Sur için kullandığı "Toledo gibi olacak. Mimari dokusu korunacak" vaadinin yeniden yapılan evlere ait fotoğrafların gün yüzüne çıkmasıyla gerçekdışı olduğu ortaya çıktı. Mimarlar Odası Diyarbakır Şube Başkanı Şerefhan Aydın “Sur’un geleneksel mimarisiyle ilgisi bile olmayan şeyler yapıyorlar. Öyle bir noktaya geldik ki, bırakın Diyarbakır’ın Sur’daki binlerce yıllık, onlarca medeniyetin izlerini günümüze getiren geleneksel mimarisini, keşke Osmanlı - Selçuklu mimarisini yapsalardı. Bari onu yapsalardı" diye konuştu.

Cumnhuriyet'ten Mahmut Oral'ın haberine göre, Diyarbakır’ın binlerce yıllık tarihi geçmişi olan merkez Sur ilçesi, tarihsel köklerinden ve geleneksel mimariden koparılıyor. Dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu, operasyonlar sonrası Sur’un mimari dokusuna hiçbir zarar vermeden restore edileceğini ve İspanya’nın Toledo kenti gibi mimari dokusuyla herkesin görmek istediği bir yer haline geleceğini söylemişti.2 Aralık 2015’te ilan edilen sokağa çıkma yasağının sürdüğü Sur’dan sızan fotoğraflara bakıldığında yıkılan evlerin yerine TOKİ tarafından yapılan yeni binaların geleneksel mimariyle uzaktan yakından benzerliği yok.

Mimarlar Odası Diyarbakır Şube Başkanı Şerefhan Aydın “Sur’un geleneksel mimarisiyle ilgisi bile olmayan şeyler yapıyorlar. Öyle bir noktaya geldik ki, bırakın Diyarbakır’ın Sur’daki binlerce yıllık, onlarca medeniyetin izlerini günümüze getiren geleneksel mimarisini, keşke Osmanlı - Selçuklu mimarisini yapsalardı. Bari onu yapsalardı. Tamamen betonarme yapılar yapıyorlar. Dicle Kent’te yapılan binaları burada inşa ediyorlar. Üstüne bazalt makyaj uygulayıp sözde ‘geleneksel mimariye uygun yaptık’ diyorlar. Oysa bunun geleneksel mimariyle uzaktan yakından ilgisi yok. O avlulu, cumbalı Diyarbakır evleriyle hiçbir ilgisi yok yapılanların” dedi.