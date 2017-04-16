T24 LogoT24 Logo
Çevre

"Sur'un geleneksel mimarisiyle ilgisi olmayan şeyler yapıyorlar"

"Keşke Osmanlı - Selçuklu mimarisini yapsalardı. Bari onu yapsalardı"

16 Nisan 2017 19:14

Dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun Sur için kullandığı "Toledo gibi olacak. Mimari dokusu korunacak" vaadinin yeniden yapılan evlere ait fotoğrafların gün yüzüne çıkmasıyla gerçekdışı olduğu ortaya çıktı. Mimarlar Odası Diyarbakır Şube Başkanı Şerefhan Aydın “Sur’un geleneksel mimarisiyle ilgisi bile olmayan şeyler yapıyorlar. Öyle bir noktaya geldik ki, bırakın Diyarbakır’ın Sur’daki binlerce yıllık, onlarca medeniyetin izlerini günümüze getiren geleneksel mimarisini, keşke Osmanlı - Selçuklu mimarisini yapsalardı. Bari onu yapsalardı" diye konuştu.

Cumnhuriyet'ten Mahmut Oral'ın haberine göre, Diyarbakır’ın binlerce yıllık tarihi geçmişi olan merkez Sur ilçesi, tarihsel köklerinden ve geleneksel mimariden koparılıyor. Dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu, operasyonlar sonrası Sur’un mimari dokusuna hiçbir zarar vermeden restore edileceğini ve İspanya’nın Toledo kenti gibi mimari dokusuyla herkesin görmek istediği bir yer haline geleceğini söylemişti.2 Aralık 2015’te ilan edilen sokağa çıkma yasağının sürdüğü Sur’dan sızan fotoğraflara bakıldığında yıkılan evlerin yerine TOKİ tarafından yapılan yeni binaların geleneksel mimariyle uzaktan yakından benzerliği yok.

Mimarlar Odası Diyarbakır Şube Başkanı Şerefhan Aydın “Sur’un geleneksel mimarisiyle ilgisi bile olmayan şeyler yapıyorlar. Öyle bir noktaya geldik ki, bırakın Diyarbakır’ın Sur’daki binlerce yıllık, onlarca medeniyetin izlerini günümüze getiren geleneksel mimarisini, keşke Osmanlı - Selçuklu mimarisini yapsalardı. Bari onu yapsalardı. Tamamen betonarme yapılar yapıyorlar. Dicle Kent’te yapılan binaları burada inşa ediyorlar. Üstüne bazalt makyaj uygulayıp sözde ‘geleneksel mimariye uygun yaptık’ diyorlar. Oysa bunun geleneksel mimariyle uzaktan yakından ilgisi yok. O avlulu, cumbalı Diyarbakır evleriyle hiçbir ilgisi yok yapılanların” dedi.

ETİKETLER

Ahmet DavutoğluSurToledoMimari dokusuŞerefhan Aydın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24