Sürücüsüz yerli otomobil çalışmaları başladı

Avrupa’daki en önemli Ar-Ge merkezlerinden birine sahip olan Tofaş, sürücüsüz araç için çalışmalara başladı. Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, bugüne kadar Ar-Ge’yi 40 milyon Euro üzerinde yatırım yaptıklarını belirterek, başvurdukları patent sayısının ise 350’yi bulduğunu söyledi.

TUBİTAK ve Okan Üniversitesi işbirliği ile aktif güvenlik sistemlerinin (ABS, ESP ünitesi) sanal ortamda testlerinin yapılması ve sürücü destek sistemlerinin (ADAS) geliştirilmesi amacıyla, 2013 senesinde Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) 1511 projesini başlattıklarını hatırlatan Eroldu, bu projeyle birlikte başlattıkları sürücüsüz araç çalışmaları hakkında şunları söyledi: “Bu proje sonunda Tofaş’ta ilk defa ESP ünitesinin sanal testlerinin yapılabildiği donanım içeren simulatör test bankosu (HIL simulator) geliştirildi. Buna ek olarak bir prototip Doblo aracımız üzerine öndeki aracın hızına göre kendi aracın hızını ayarlayabilen adaptif hız kontrol (Adaptive Cruise Control - ACC) ve koperatif adaptif hız kontrol (Cooperative Adaptive Cruise Control - CACC) sistemleri uygulandı. Bu kapsamda geliştirdiğimiz kontrolcü algoritmaları ve RADAR algılayıcı entegrasyonu ile aracımız gazı ve freni kontrol ederek istenen mesafe ve hız limitlerinde öndeki aracı başarılı bir şekilde takip edebilir seviyeye getirildi.

2015 senesinin sonunda ise “Benim Projem 2015-Parkur takip eden araç” konulu proje kapsamında bu aracımıza ilk defa olarak bir elektrikli direksiyon sistemi, GPS pozisyon algılayıcı ve LİDAR (Light Detection and Ranging/Lazerli nesne belirleme ve mesafe bulma) algılayıcı sistemleri entegre edildi. Bunun paralelinde Tofaş olarak ilk defa parkur takip etme kontrolcü tasarımı, elektrikli direksiyon kontrolcü tasarımı, GPS pozisyonlarını bilgisayar üzerinden girebileceğimiz bir harita yazılımı ve GPS+LIDAR algılayıcılarından gelen verileri yorumlayabilen sistem tasarımı gerçekleştirildi. Proje sonunda prototip Doblo aracımız GPS koordinatlarındaki bir parkuru takip edebilen, önündeki LIDAR sensörü ile yol üstü cisim ve kaldırımlardan kaçabilen, gaz, fren ve direksiyonun tüm kontrolüne sahip otonom gidebilen bir araç haline dönüştürüldü. Ve nihayet sürücüsüz aracımız “Let me Drive” belirli parkurlarda sürüşe başladı. Bir sonraki aşamada geliştirdiğimiz kontrolcü yazılımlarını geliştirerek ve ek algılayıcılar (kamera ile şerit takip sistemi vb.) entegre ederek prototip aracımızın Tofaş içindeki diğer parkurlar üzerinde daha hassas ve güvenli bir şekilde sürüş yapmasını planlıyoruz.”

Fabrikayı halka açıyor

Tofaş, Bursa fabrikasının kapılarını Eylül 2016 itibarı ile halka açıyor. Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, “Haftanın belli gün ve saatlerinde isteyen herkes, sembolik bir ücret karşılığında, özel görevliler eşliğinde üretim alanlarımız içinde düzenleyeceğimiz tura katılabilecek. Tıpkı Avrupa’da olduğu gibi yaptıklarımızı, bugün özellikle üretim ve teknolojik yetkinlikte geldiğimiz noktayı herkesle paylaşmak istedik” dedi.