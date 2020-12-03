Sürücüsüz taksiler Çin'de yola çıktı

Çin'in Shenzhen kentinde test edilen robot taksiler, içeriden veya dışarıdan insanlı şoför desteği olmadan, tam otonom bir şekilde yollara çıkan ilk araç oldu.

Dünya'da birçok ülkede tam otonom araçlar için çalışma yürütülürken Çin merkezli AutoX isimli firma Shenzhen kentinde insan müdahalesinin sıfıra indirildiği, tamamen otonom sistemini 25 aracında test etti.

Çin merkezli e-ticaret platformu Alibaba'nın destek verdiği şirket AutoX, ülkede bunu başaran ilk firma olduğunu duyurdu. Daha önce yapılan testlerde olası bir aksilikte müdahale etmesi için araçların içerisinde şoföre yer veriliyor ya da uzaktan müdahale etmek için bir sistem kullanılıyordu.

Şirketin CEO'su Xiao: 2-3 yıl içinde kullanıcıların hizmetine sunmayı umuyoruz

AutoX CEO'su Jianxiong Xiao uzun süren bir çalışmanın ardından insan etkisini tamamen devreden çıkaracak yetkinliğe ulaştıklarını belirtti. Testlerin başarı ile gerçekleştirildiğinin altını çizen Xiao hislerini "Bu bir rüya" sözleri ile özetledi.



Deneme sürüşlerine ait görüntülerde otonom robot taksilerin insan desteği olmadan yayalara yol verdiği, u dönüşü yaptığı ve trafikteki anlık değişikliklere zamanında gerekli refleksi gösterdiği görüldü.

Xiao gerekli izinlerin alınarak bu araçların 2 ila 3 yıl içinde kullanıcıların hizmetine sunulmasını umduğunu belirtti.

Xiao, AutoX'i 2016 yılında kurmuştu.