Sürücü adayları ehliyetlerini istedikleri şehirden alabilecek

Yeni ehliyet alacaklar artık “ASBİS" adı verilen araç ve sürücü belgesi işlemlerinin online ortamda yapılması yönündeki proje kapsamında sürücü sertifikalarını artık Türkiye’deki istedikleri herhangi bir ilden alabilecek.

Daha önceki uygulamada vatandaşlar sürücü sertifikaları ile gittikleri sürücü kursunun bulunduğu ilçedeki emniyet müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekiyordu. Bu uygulama uzun kuyruklar oluşmasına neden oluyordu.

Doğan Haber Ajansı’ndan Ali Aksoyer’in haberine göre, yeni ehliyetler alacaklar için artık randevu almak için günlerce beklemek ya da uzun kuyruklarda beklemek zorunda kalmayacak. Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre “ASBIS" adı verilen araç ve sürücü belgesi işlemlerinin online ortamda yapılmasını sağlayan proje kapsamında artık sürücüler sertifikalarını istedikleri ilçe ya da il emniyet müdürlüğünden alabilecek.

Daha önceki uygulamada sürücü belgelerinden sürücü sertifikası alan vatandaşlar, sürücü kursunun bulunduğu ilçedeki emniyet müdürlüğüne başvurması gerekiyordu. Bu da nüfusun ve sürücü kurslarının yoğun olduğu bölgelerde aşırı yoğunluğa sebep oluyordu. Vatandaşlar emniyet müdürlüklerinden ehliyetlerini teslim almak için günlerce randevu almaya çalışıyor yada uzun kuyruklarda bekliyorlardı.