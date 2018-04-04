Suruç katliamında ölen Polen Ünlü'nün annesi hayatını kaybetti

Suruç katliamında yaşamını yitiren Polen Ünlü'nün annesi Şennur Ünlü geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi. Ünlü bugün Çekmeköy Ensar Camii’nde kılınan ikindi namazı sonrasında son yolculuğuna uğurlanacak.

Suruç'ta 20 Temmuz 2015'te Kobanê'deki ailelere yardım götürmek için Amara Kültür Merkezi'nde bir araya gelen SGDF'lilerin hazırlık yaptığı sırada meydana gelen patlamada, aralarında Polen Ünlü'nün de bulunduğu 34 kişi hayatını kaybederken, 100'ü aşkın kişi de yaralanmıştı. Polen'in cenazesi ailesi tarafından alınarak getirildiği İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanmıştı.