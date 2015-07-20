Suruç katliamına dünyadan kınama

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde meydan gelen bombalı saldırıya dünyadan tepki yağdı. ABD'den, "İğrenç terör saldırısnı kınıyoruz" açıklamasını geldi.

ABD saldırıyı şiddetle kınadığını açıkladı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklama'da 'Türkiye'nin güneyinde meydana gelen bu iğrenç terör saldırısını şiddetle kınıyoruz.' ifadeleri yer aldı.

BM Genel Sekreteri saldırıyı kınadı

BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki terör saldırısını kınayarak hiçbir gerekçenin sivilleri hedef almayı meşru gösteremeyeceğini bildirdi.

BM Genel Sekreterlik Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları ile Türk halkı ve hükümetine taziyelerini sunan Genel Sekreter Ban, saldırının faillerinin bir an önce yakalanarak yargı önüne çıkarılmasını umduğunu belirtti.

Ban, saldırıyı kınayarak "Hiçbir gerekçe ve sorun, sivilleri hedef almayı haklı gösteremez" ifadesini kullandı.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, gazetecilerin sorusu üzerine, saldırıyı DAEŞ'in düzenlediğine yönelik duyumlar olduğunu ancak henüz bu iddiaların doğrulanmadığını söyledi.

Almanya'dan kınama

Almanya Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier, Suruç'ta düzenlenen terör saldırısını sert bir şekilde kınadı.

AB dışişleri bakanlarının Brüksel'deki toplantısına katılan Steinmeier, yaptığı yazılı açıklamada, Suruç'taki saldırı haberini aldığında dehşete düştüğünü belirterek "Failin özellikle gençleri hedef almasından ayrıca dehşete düştüm. Bu menfur eylemi şiddetle kınıyorum" ifadesini kullandı.

Steinmeier, yaralılara acil şifalar dileyerek saldırının terörle mücadelede gevşeklik gösterilmemesi gerektiğini gösterdiğini vurguladı.

Almanya Dışişleri Bakanı Steinmeier, Türkiye'nin terörle mücadelede önemli partner ülke olduğunun altını çizdi.

İngiltere'den başsağlığı

İngiltere Dışişleri Bakanı Philip Hammond, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki terör saldırısını kınadı.

Hammond yaptığı açıklamada, "Suruç'ta çok sayıda masum insanın ölümüne neden olan korkunç saldırıyı kınıyorum. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ülkesinin her türlü terör eylemini en sert şekilde kınadığını belirten Hammond, "Birleşik Krallık, uluslararası ile yurt içi terörizmden kaynaklanan tehditle mücadelede Türk ortaklarıyla yakından çalışmaya devam edecektir" dedi.

Bu arada İngiliz yayın kurumu BBC ve Sky haber kanalı saldırıya haber bültenlerinde geniş yer verdi.

Putin Erdoğan'a taziyelerini iletti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Suruç’ta meydana gelen ve çok sayıda insanın hayatını kaybettiği terör saldırısı ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a taziyelerini iletti.

Kremlin Basın Servisi’nden yapılan açıklamaya göre Putin, taziye telgrafında barbarca gerçekleştirilen bu saldırıyı kınadığını ve terörizme karşı tüm uluslararası toplumların koordineli olarak aktif bir şekilde çaba sarf etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Vladimir Putin, saldırıda hayatlarını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilerken yaralılara da acil şifalar dilediğini belirtti.

Fransa saldıyı şiddetle kınadı

Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius, Suruç'taki terör saldırısını şiddetle kınadı.

Fabius, yaptığı yazılı açıklamada, “Suruç'ta meydana gelen, çok sayıda insanın ölüme ve yaralanmasına yol açan intihar saldırısını şiddetle kınıyorum” ifadesini kullandı.

Saldırıda ölenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Fabius, Türk halkı ve yetkilileri ile dayanışma içinde olduklarını kaydetti.

Fransız bakan, “Fransa, terörle mücadele işbirliğimizin bir kez daha önemini gösteren bu saldırı karşısında Türkiye'nin yanındadır” mesajını iletti.

Bu arada, Fransa'nın önde gelen haber kanalları “BFM” ve “I TELE” bugünkü terör saldırısını ilk haber olarak dinleyicilerine duyurdu.