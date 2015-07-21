Sırrı Süreyya Önder: Devrimciler ölür devrim yaşar

Kobanê’ye oyuncak götürmek ve bölgede kütüphane kurmak için yola çıkmayı planlayan Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu üyelerine yönelik Şanlıurfa Suruç'ta düzenlenen bombalı saldırıyı protesto eden kalabalığın içinde yer alan HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, "Elimiz iki cihanda da yakanızda olacak. Devrimciler ölür devrim yaşar" ifadelerini kullandı.

DİHA'da yer alan habere göre, Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Ankara İl Örgütü Suruç'ta yapılan saldırıyı kınamak için ESP Genel Merkezi binası önünde bir araya gelerek, AKP il binasına yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşe HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile CHP Milletvekili Murat Emir, KESK Eşbaşkanları Lami Özgen ve Şaziye Köse, EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan da katıldı. "Katliamcı IŞİD çeteleri yenilecek. Direnen halklar kazanacak" pankartı ile yürüyüşe geçen kitle sık sık, "Devrim şehitleri ölümsüzdür", "Katil IŞİD işbirlikçi AKP", "Yaşasın devrimci dayanışma", "Kürdistan goristan ji bo faşîstan", "Bijî berxwedana Rojava" sloganları attı.



'Katledilmeselerdi zulme uğrayan bir halka el uzatacaklardı'





AKP il binası önüne varan kitle yaşamını yitirenler anısına saygı duruşunda bulundu. Daha sonra kitle adına açıklama yapan ESP Parti Meclis Üyesi Ali Haydar Akdeniz, Türkiye ve Kürdistan'dan yüzlerce gencin Kobanê'nin yeniden inşasına katılmak Suruç'a gittiğini hatırlattı. Giden gençlerin yaşamı yeniden kurma amacıyla yola çıktıklarının altını çizen Akdeniz, "Eğer katledilmeselerdi, hayatı yeşertecek, devrimi büyütecek faşist DAİŞ çetelerinin zulmüne uğramış bir halka el uzatacaklardı" şeklinde konuştu.



'Kobanê düştü düşecek, diyenler gençleri katletti'



Yapılan bombalı saldırıdan sonra yaralıların hastaneye kaldırıldığı esnada da polisler tarafında müdahale edildiğini ifade eden Akdeniz, faşist diktatörlerin ezilenlerin yanında olmak isteyen yoldaşlarına bombalı saldırı düzenlediği gibi yaralıların tedavisinin önüne geçmek istediğini kaydetti. Ezilenin yanında olanlara, hayatı kurmak isteyenlere yapılan ilk saldırı olmadığını dile getiren Akdeniz, "Rojava Devrimi'ni boğmak için DAİŞ çetelerini besleyenler 'Kobanê düştü düşecek' diyenler bugün de DAİŞ çetelerinin bozguna uğratıldığı Kobanê'yi yeniden inşaya gitmek isteyen gençleri katletti" dedi.



'Yeni yaşam şiarınız, var olma şiarımız olacak'





Daha sonra söz alan HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder de, bir yandan hayatı inşa edenlerin bir yandan ise hayata kastedenlerin olduğuna işaret ederek, konuşmasına şöyle devam etti: "Katledilenleri de katilleri de çok iyi tanıyoruz. Katledilenler bizim mazlumlar ve emekçilerin ezilen halkların kadınların ve geleceksizleştirilen gençliğin yanı başında olan gençlerdi. İnsanların ikinci dünya savaşından beri unuttuğu enternasyonalist dayanışmanın yeniden vücut bulmasıydı. Esas yöneldikleri buydu. Çünkü kaleleri ne kadar sağlam olursa olursun ne kadar gösterişli olursa olsun dayanışma karşısında hiç bir anlam ifade etmeyecektir. Bunun için 31 canımıza kıydılar, binlerce cana kıymaya tereddüt etmedikleri gibi, biz emekçi ve demokratik güçler yan yana durmazsak yüzbinlerce canı katletmeye tereddüt etmeyecekler. Başta hayatını kaybeden gençlerimize şu sözü veriyoruz; Siz yeni yaşamı inşa için oradaydınız sizin bu şiarınız var olma şiarımız olacak. Muktedirlere de şu sözü veriyoruz. Elimiz iki cihanda da yakanızda olacak devrimciler ölür devrim yaşar."



CHP Ankara Milletvekili Murat Emir de, yapılan saldırıyı lanetleyerek, "Gün teröre destek çıkan TIR'larla silah yardımı edenleri teşhir etme günüdür" şeklinde konuştu.