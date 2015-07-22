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Suruç bombacısı hakkında yeni iddialar!

Suruç'taki katliamı gerçekleştiren canlı bombanın PYD'ye karşı savaşan 'Dokumacılar' grubu üyesi olduğu iddia ediliyor

22 Temmuz 2015 19:00

Suruç’ta 32 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda canlı bomba olan Şeyh Abdurrahman Alagöz'ün, PYD’ye karşı savaşan “Dokumacılar” olarak da bilinen grubun üyesi olduğu ileri sürüldü. Diyarbakır'daki HDP mitinginde 4 kişinin öldüğü bombalı saldırıyı gerçekleştiren Orhan G.’nin de bu grubun üyesi olduğu da iddialar arasında yer alıyor.

Hürriyet’ten Banu Şen’in haberine göre; ikisi de Adıyamanlı olan Şeyh Abdurrahman Alagöz ve Orhan G.’nin, 14 Ekim 2014’te Suriye’ye geçtikleri ve birlikte Tel Abyad'da IŞİD’e katılarak PYD’ye karşı savaştıkları gelen bilgiler arasında. Şeyh Abdurrahman Alagöz ve Orhan G.’nin komutanlarının yaralı olarak PYD’ye esir düştükten sonra Türkiye’ye döndükleri de iddiaları var.

Çoğunluğu Adıyamanlılardan oluşan ve 60 kişi olduğu tahmin edilen Dokumacılar Grubu’nun Tel Abyad'da PYD'ye karşı savaştığı belirtildi. Tel Abyad'da karargâhları bulunduğu öne sürülen Dokumacılar Grubu’nun, PYD'ye karışı savaşırken büyük yenilgi aldığı belirtildi. 

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