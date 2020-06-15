"Sürprizim var" diyen Gossip Girl yıldızı Ed Westwick dizinin hayranlarını "hayal kırıklığına uğrattı"

Gossip Girl dizisinde Chuck Bass karakterini canlandıran oyuncu Ed Westwick dün Twitter hesabında bir paylaşım yaparak hayranlarını dizinin beklenen 'geri dönüş bölümü' konusunda heyecanlandırdı. Ancak Westwick'in Gossip Girl'ün sloganı 'Xoxo' ifadelerini kullanarak yaptığı sürpriz paylaşımı maske tanıtımı çıktı.

Gossip Girl dizisinin yeniden çekileceğine ilişkin iddialar geçen yıl ortaya çıkmıştı. Dizide Chuck Bass karakterini canlandıran Ed Westwick dün Twitter'da "Sizin için bir şeyim var. Yarın saat 1'de. İpucu: xoxo" ifadeleri yer alan bir paylaşım yaptı. Dizi boyunca anlatıcının kullandığı öpücük anlamına gelen 'xoxo' ifadeleri dizinin hayranlarında "Geri dönüş bölümü mü geliyor?" heyecanı yarattı.

Ed Westwick bahsettiği saat geldiğinde yaptığı paylaşımla sürprizinin 'geri dönüş bölümü' değil, xoxo ifadelerini içeren desene sahip Covid-19 maskeleri olduğu ortaya çıktı.