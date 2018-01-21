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Suriye'ye komşu ülkelerin elçileri, Dışişleri'ne çağrıldı

TSK'nın bölgede düzenlediği hava harekâtında 108 hedef vurulmuştu

21 Ocak 2018 12:56

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik olarak düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin olarak Suriye'ye komşu ülkelerin elçileri bilgilendirme için Dışişleri'ne çağrıldı.

Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin diplomasi hareketliliği sürüyor. Suriye'ye komşu ülkelerin elçileri, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı belirtildi.

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Katar, Kuvent ve Suud, Arabistan büyükelçiliklerine blgilendirme

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada, "Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, bugün Bakanlığa çağrılacak Suriye'ye komşu ülkeler, Katar, Kuveyt ve Suudi Arabistan büyükelçilerine 'Zeytin Dalı Operasyonu' hakkında bilgilendirmede bulunacak" denildi.

Dün yaşanan diploması trafiği

Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili olarak yoğun diplomasi trafiği başlatıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün, ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson ile bir telefon görüşmesi yapmıştı. Çavuşoğlu, "Harekatı bir yazı ile Suriye rejimine bildiriyoruz" açıklamasında da bulunmuştu.

ABD, İran ve Rusya büyükelçilikleri misyon şefleri Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak Afrin'deki son gelişmelerle ilgili bilgilendirildi.

BM Güvenlik Konseyi'nin diğer üyeleri İngiltere, Fransa ve Çin'in Türkiye'deki temsilcileri de Afrin harekatıyla ilgili bilgilendirilmek üzere Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Dışişleri Bakanlığı'nın İstanbul Temsilciliği vasıtasıyla Suriye’nin İstanbul Başkonsolosluğu'na Zeytin Dalı harekatı hakkında nota verdiği bildirildi.

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