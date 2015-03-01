Suriye’ye giden çalıntı TIR'lara otoyolda operasyon

İstanbul’dan çalınarak Suriye’ye gönderilen iki kamyonetin yüklü olduğu TIR’a TEM Otoyolu’nda operasyon düzenleyen Bolu Emniyet Müdürlüğü ekipleri araç sürücüsünü gözaltına aldı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’ne bağlı ekipler İstanbul’dan çalınan iki kamyonetin TIR’a yüklenerek Suriye’ye doğru yola çıktığı ihbarını aldı.

Plakası tespit edilen TIR’ı takibe alan ekipler aracı TEM Otoyolu Köroğlu Park mevkiinde durdurdu. Ahmet Özkılıç yönetimindeki 27 P 6041 plakalı TIR’ın dorsesinde yapılan aramada biri bebek bezi diğeri ise şemsiyelerin altına konulan plastik malzemelerle yüklü iki kamyonetin bulunduğu tespit edildi. TEM Otoyolu kenarına çekilen TIR’ın dorsesindeki iki kamyonetin çalıntı olduğunun belirlemesinin ardından araç Asayiş Şube Müdürlüğü’ne çekildi. Kamyonetlere aynı marka ve modeldeki başka araçlara ait ikiz plakalar takıldığı ortaya çıktı.

Kamyonetler çekici tarafından TIR’ın dorsesinden çıkarılarak arama yapıldı. TIR’ın İstanbul’dan Şanlıurfa’ya gittiği oradan da çalıntı araçların sınırdan Suriye’ye geçeceği öğrenildi.

TIR sürücüsü Ahmet Özkılıç gözaltına alınırken, geniş çaplı soruşturma başlatıldı.