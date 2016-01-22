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Dünya

Suriye'nin Türkiye sınırında hareketlilik; Rusya ve Suriye uçaklarından yoğun bombardıman

Şiddetli patlama sesleri, Reyhanlı ilçesinden de duyuldu.

22 Ocak 2016 19:46

Suriye ve Rus ordusuna ait savaş uçakları, Türkiye sınırına yakın kasabaları yoğun bombardımana tutuyor.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan aktardığı habere göre, Esed rejimi ve Rus ordusuna ait savaş uçakları, Türkiye sınırına yakın Babel Hava Sınır Kapısı yakınlarına saldırı düzenledi.

Şiddetli patlama sesleri, Reyhanlı ilçesinden de duyuldu.

Bu arada, Suriye ve Rus ordusuna ait savaş uçaklarının, Türkiye sınırına yakın İdlib'in Salkin, Sarmada, Dana kasabalarına da yoğun saldırı gerçekleştirdiği öğrenildi.

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