Rusya, Türkiye sınırına asker gönderdi

30 Eylül’den beri muhalif gruplara karşı hava saldırısı düzenleyen Rusya’nın, Beşar Esad rejimi ve PYD kontrolündeki Mardin’in Nusaybin ilçesinin karşısındaki Kamışlı kentine 100 asker ve teknik uzman gönderdiği öne sürüldü. Bu iddia istihbarat kaynakları tarafından da doğrulandı.

Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberine göre, Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Örgütü (SOHR), önceki gün bölgedeki aktivistlere dayandırarak yaptığı açıklamada Rus askerleri ve mühendislerden oluşan teknik ekibin Kamışlı kentindeki uluslararası havaalanına vardığını bildirdi. SOHR’ın açıklamasına göre, Rus yetkililer savunmayı artırma ve havaalanının Rus savaş uçakları ve kargo jetlerinin kullanabileceği şekilde genişletilmesi için gerekli hazırlıklar üzerinde çalıştı.

" Konuşlanacaklar" iddiası

Suriye Yerel Koordinasyon Komitesi’nden (LCC) yapılan açıklamada ise farklı rutbelerdeki yüz Rus askerinin pazartesi sabahı Suriye’ye ait askeri uçakla Kamışlı uluslararası havaalanına gittiği iddia edildi. Açıklamaya göre, askerler buradan, PYD ve Esad güçlerinin koruması altındaki Kamışlı’nın güneyinde Terteb Tepesi’ndeki 154. Alay’a götürüldü. Radar, anti-radar sistemleri ve topçu taburlarının bulunduğu 154. Alay, Esad rejimi kontrolündeki Kamışlı havaalanını koruyor. Anadolu Ajansı’nın haberine göre Rus askerlerinin PYD kontrolündeki alanlarda değil, rejimin hakimiyetindeki bölgelerde konuşlandırılması bekleniyor. Rus uçakları halihazırda Lazkiye’nin Ceble kasabasındaki Hımeymim hava üssünde konuşlu. Bölgedeki Kürt kaynakları, Rus askerlerinin Kamışlı’ya geldiği iddiasının doğru olmadığını, PYD’nin Rusya’da temasları olduğunu ancak bunun Moskova’da gerçekleştiğini söylediler.

Türk istihbarat birimleri:

Rus askerleri daha önce de gelmişti

Hürriyet’e bilgi veren Türk istihbarat kaynakları, Türkiye sınırına yakın Kamışlı’ya Rus askerlerinin geldiğini doğruladı. İstihbarat kaynakları, Rus askerleri getiren uçağın radar izinin Türk radarlarınca da tespit edildiğini söylediler. Aynı kaynaklar, Kamışlı’ya ne kadar Rus askerinin geldiğine dair ise net bir bilgiye sahip olunmadığını belirtti. Önceki günkü sevkiyatın ilk olmadığını belirten aynı kaynaklar “Yerel kaynaklardan toplanan istihbaratlar doğrultusunda, Rus askerlerinin daha önce bölgeye geldiklerinde sahada istihbarat çalışması yaptıklarına dair bilgi almıştık” dediler. Türk istihbarat birimleri, geçmişte Rus askerlerin Kamışlı’da PYD’nin değil, Esad rejiminin hakim olduğu sahalarda görüldüğünü de belirttiler. İstihbarat kaynakları, Kamışlı’da şu an için Rus hava unsurlarının bulunduğuna dair bir bilgiye sahip olmadıklarını da ifade ettiler.