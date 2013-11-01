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Dünya

'Suriye'nin geleceğinde Esad'ın rol almasına fırsat verilmeyecektir'

Washington yönetimi, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Suriye'nin geleceğinde rol alamayacağını düşünüyor

01 Kasım 2013 19:32

Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Marie Harf, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın siyasi geleceği ile ilgili konuştu. 

Cenevre'de ikinci defa toplanması planlanan Suriye Barış Konferansı hakkında konuşan Marie Harf, Beşar Esad’ın bütün meşruluğunu çok açık bir şekilde yitirdiğini ve Suriye muhalefetinin ülkenin geleceğinde Esad'a rol alma fırsatı vermeyeceğini söyledi. Marie Harf ayrıca Cenevre-2 Konferansı’nda hem Esad rejimini, hem de muhalefeti temsil edecek heyetler olacağını da belirtti.

İlki geçen sene haziran ayında yapılan konferansta Suriye’de oluşturulacak geçiş hükümetinin “ortak görüşbirliği” temeline oturtulması kararlaştırılmıştı. Cenevre'de düzenlenecek ikinci konferasın ne zaman yapılacağı ise henüz kesinleşmedi.

 

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