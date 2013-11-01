'İsrail, Suriye'de 'Hizbullah'ın füzelerini vurdu'

ABD hükümeti ve bazı Arap kaynakların verdiği bilgiye göre İsrail uçakları, Suriye'nin liman şehri Lazkiye'de bir askeri üsse hava saldırısı düzenleyerek muhtemelen Hizbullah'a gönderilecek Rus yapımı füzeleri hedef aldı.

BBC muhabiri Jim Muir, bu haberin doğru olması halinde, İsrail'in bu yıl Suriye'ye düzenlediği dördüncü hava saldırısı anlamına geleceğini söylüyor.

İsrail ve Suriye'den henüz bir açıklama gelmedi. Liman şehri Lazkiye'nin kuzeyinde Suriye hükümetinin kontrolündeki bir askeri üsten gün içinde doğrulanamayan şüpheli patlama haberleri geldi. Son olarak Amerikan savunma kaynakları, hedefin neresi olduğunu belirtmeden Perşembe gecesi İsrail'in bir hava saldırısı düzenlediğini doğruladı.

Suudi Arabistan'ın kontrolündeki El Arabiye televizyon kanalı da İsrailli yetkililerden açıklama gelmediği için İsrail medyasına dayandırdığı haberinde, hedefin Hizbullah'a ulaştırılacak Rus yapımı füzeler olduğunu duyurdu.

İsrail'in bu yıl içinde üç ayrı sefer benzer yerleri hedef aldığı yolunda haberler basında sıkça yer aldı.

Şam yönetimi gelişme hakkında henüz bir yorumda bulunmadı. Ancak Suriye önceki saldırıları doğrulamış, ayrıca başka bir saldırının, kararlı bir karşılığı tetikleyeceği yorumunda bulunmuştu.