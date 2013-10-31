Ortadoğu'da İsrail-Suriye çatışması yeniden mi alevleniyor?

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye ordusuna ait üste çok gürültülü bir patlama olduğunu duyurdu. Görgü tanıkları da sosyal medyada olayı doğruladı. Lübnan resmi haber ajansının aktardığına göre, saldırı denizden ateşlenmiş bir İsrail füzesi. Lübnan ordusunun internet sitesi de İsrail uçaklarının saat 14:40'ta Lübnan hava sahasına girdiğini, 17:00'da ise Trablus ve Nakura civarından çıktığını bildirdi.

Suriyeli muhaliflere ait bir Facebook sayfasında da patlamanın 19.00 civarında yaşandığı belirtildi. Muhalifler denizden ateşlenen bir füzeyle üssün vurulduğunu ancak ölen ya da yaralanan olmadığını yazdı.

ABD doğruladı

CNN'e göre ABD'li yetkililer Lazkiye'deki füze deposunun, İsrail uçakları tarafından Hizbullah silahlarını barındırdığı gerekçesiyle vurulduğunu söyledi. ABD'li yetkililer, bombardımanın füze deposunun Hizbullah silahlarını barındırdığını gerekçesiyle yapıldığını belirtti.

İsrail basını da kabul etti

İsrail istihbaratına yakınlığı ile bilinen Yediot Ahronot gazetesi ise bugün sabah saatlerinde Akdeniz'den ateşlenen füzelerle Lazkiye sahilinde bir askeri tesisin vurulduğunu duyurdu. Haberde hedef alınan askeri merkezin tamamen imha edildiği belirtildi. İsrail gazetesinin kaynak göstermeden duyurduğu haberde, söz konusu askeri merkezin İsrail tarafından vurulduğu iddialarını gündeme getirdi.

Suriye karşılık verdi iddiası

Yeni Şafak, Beyaz Saray'a dayandırdığı haberde, ABD'nin, İsrail uçaklarının Lazkiye'deki üssü vurduğu haberlerini doğruladığını, Suriye'nin de İsrail saldırılarına karşı Rus yapımı SA-8 uçaksavar füzeleri ile karşılık verdiğini yazdı.

İsrail Temmuz'da vurmuştu

Temmuz ayında İsrail hava kuvvetlerine ait uçaklar bölgedeki Rus ve Suriyeli birliklerin kullandığı bir füze deposunu vurmuştu.

Daha sonra ABD'li yetkililer New York Times'a yaptıkları açıklamada, saldırının Rusya'ya ait tüm kara-deniz füzelerini imha etmeyi başaramadığını ve İsrail'in yeniden vurabileceğini söylemişti.